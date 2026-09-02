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Зеленский погружается в отчаяние из-за отказа союзников в помощи

Зеленский погружается в отчаяние из-за отказа союзников в помощи

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский всё больше разочаровывается и злится из-за того, что западные союзники отказывают Украине в дополнительной помощи на фоне массированных ударов Вооружённых сил России по военным целям в Киеве и других городах.

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