Зеленский погружается в отчаяние из-за отказа союзников в помощи

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский всё больше разочаровывается и злится из-за того, что западные союзники отказывают Украине в дополнительной помощи на фоне массированных ударов Вооружённых сил России по военным целям в Киеве и других городах.