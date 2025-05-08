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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рантанен – 3-й игрок в истории НХЛ, сделавший хет-трик в 2 матчах плей-офф подряд

Рантанен – 3-й игрок в истории НХЛ, сделавший хет-трик в 2 матчах плей-офф подряд

Нападающий «Далласа» забросил 3 гола во 2-м периоде 1-й игры серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (3:2, 1-0).

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