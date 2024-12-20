Рейтинг прибыльных компаний Тульской области за 2023 год: 2 часть

По нашему мнению, самым объективным критерием для подведения итогов является чистая прибыль. Сегодня мы представляем читателям вторую часть рейтинга, в которой перечислили крупные компании, занявшие по объемам выручки с 75 по 51 место.
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