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Тульские новости

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Рейтинг прибыльных компаний Тульской области за 2023 год: 2 часть

Рейтинг прибыльных компаний Тульской области за 2023 год: 2 часть

По нашему мнению, самым объективным критерием для подведения итогов является чистая прибыль. Сегодня мы представляем читателям вторую часть рейтинга, в которой перечислили крупные компании, занявшие по объемам выручки с 75 по 51 место.

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