В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Ханией

В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Тегеране, убитым 31 июля в результате удара по его резиденции в иранской столице передает агентство IRNA 1 августа.
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