Адвокат Жорин о Хабибе: не каждая задолженность является преступлением

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн рублей, передает "Спорт-Экспресс".
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