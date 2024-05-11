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Газета.ру

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Адвокат Жорин о Хабибе: не каждая задолженность является преступлением

Адвокат Жорин о Хабибе: не каждая задолженность является преступлением

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн рублей, передает "Спорт-Экспресс".

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