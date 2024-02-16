8 райцентров области получили новое качество питьевой воды благодаря нацпроекту

В Новосибирской области с начала реализации проекта «Чистая вода», который в настоящее время входит в национальный проект «Жилье и городская среда», реализуемый по поручению президента России, в 8 райцентрах созданы масштабные объекты – системы подготовки питьевой воды.
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