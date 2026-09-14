Wave place USWNT forward Catarina Macario on season-ending injury list

The San Diego Wave placed United States Women's National Team forward Catarina Macario on the season-ending injury list, the team announced Monday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым