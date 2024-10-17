В России распространили дачную амнистию на хозпостройки. Что это значит

Упрощенный порядок регистрации квартир в двухсемейных домах блокированной застройки, а также хозяйственных построек не только облегчит жизнь гражданам, но и позволит существенно пополнить государственную казну Государственная дума приняла закон, упрощающий процедуру оформления прав собственности на хозяйственные постройки (вспомогательные объекты бытовой недвижимости) на загородных участках.
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