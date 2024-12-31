Как начать бизнес в Китае: руководство

Предоставляем вашему вниманию руководство о том, как начать бизнес в Китае! Вы на пороге создания своего иностранного бизнеса в Китае, но чувствуете себя немного подавленным этим процессом? Вы, конечно, не одиноки, и это совершенно естественно чувствовать себя так.