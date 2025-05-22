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Царьград

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Трагедия в Москве: 9-летний мальчик погиб, выпав с 11-го этажа дома

Трагедия в Москве: 9-летний мальчик погиб, выпав с 11-го этажа дома

На севере Москвы произошла трагедия: 9-летний ребенок выпал из окна 11-го этажа и погиб. Мальчик состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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