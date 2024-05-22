Минтранс опять переписал правила для камер фотовидеофиксации. Они вступят в силу 1 сентября

Минтранс РФ согласовал с МВД, региональными властями и представителями бизнеса новые федеральные правила применения дорожных камер фотовидеофиксацииКак сообщает «Коммерсантъ», в итоге ведомство исключило из проекта вызывавшие критику положения — например, про обязательное соответствие всех камер ГОСТу, а также о динамических дорожных экранах.
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