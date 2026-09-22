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Крымская газета

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Центр крови Крыма приглашает женщин стать донорами антирезусной плазмы

Центр крови Крыма приглашает женщин стать донорами антирезусной плазмы

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает женщин, перенесших резус-конфликт во время беременности, стать донорами антирезусной плазмы.

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