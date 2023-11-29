Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коновалова Таня
    а что ж поделать -система банка персональных данных дырявая, может ее доработать, а уволить и посадить всех можноОтветственность з...
  • Evgenija Palette
    И опять... НЕ ЗАПРЕТИТЬ (хаять Россию" и ее людей), а заключить "СОГЛАШЕНИЕ О ЛОЯЛЬНОСТИ"... Надеются ВЫПРОСИТЬ у эти...Иностранцам хотят...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    Там таких процентов 50В Крыму задержали...

Всемирный день домашних животных отметят 30 ноября

Всемирный день домашних животных отметят 30 ноября

Ежегодно 30 ноября по всему миру отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Этот праздник посвящен всем животным, прирученным и одомашненным человеком, он призван напомнить людям об ответственности, которую они несут за своих питомцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх