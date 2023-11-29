Всемирный день домашних животных отметят 30 ноября

Ежегодно 30 ноября по всему миру отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Этот праздник посвящен всем животным, прирученным и одомашненным человеком, он призван напомнить людям об ответственности, которую они несут за своих питомцев.
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