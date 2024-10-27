Генерал Рохлин: почему он отказался от звания Героя России

Генерал Лев Рохлин был убит своей супругой на даче в июле 1998 года. Так трагично оборвалась жизнь человека, который руководил штурмом Грозного, и потенциального Героя России – от этого звания прославленный военачальник отказался сам.
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