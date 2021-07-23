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Второй иностранный язык в школах сделали необязательным

Изучение второго иностранного языка в российских школах не является обязательным, это закреплено в новых Федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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Елена Мамонова
Второй пусть по желанию учат
Светлана Снегина
ну одного как то хватало

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