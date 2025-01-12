В Грузии в 2024 году резко участились выдворения иностранцев

В 2024 году из Грузии было выдворено 430 иностранцев, 12 января сообщила пресс-служба МВД Грузии. По данным МВД Грузии, число выдворенных иностранных граждан в 2024 году на 126% превысило показатель прошлого года.
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