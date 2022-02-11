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«Ювентус» вышел в 1/2 финала Кубка Италии в 7-й раз за последние 8 лет. Клуб 5 раз выиграл турнир за этот период

«Ювентус» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии. Туринский клуб вышел в полуфинал турнира в 7-й раз за последние 8 лет.

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