Уже сейчас можно говорить о том, что ликвидировать все подразделения ХАМАС в Секторе Газа Израилю до сих пор не удалось.
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Уже сейчас можно говорить о том, что ликвидировать все подразделения ХАМАС в Секторе Газа Израилю до сих пор не удалось.
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