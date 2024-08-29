Сийярто раскритиковал Борреля за призывы к ударам по РФ западным оружием

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Глава МИД Венгрии Питер Сийярто выступил с критикой Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, призывающего к нанесению ударов по территории России западным оружием.
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