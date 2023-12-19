Пианистка Клаудия Янг закрыла Рождественский фестиваль в Новосибирске китайской мелодией

Экзотичными народными мелодиями Китая и стран Юго-Восточной Азии в инструментальной трактовке удивили слушателей Рождественского фестиваля музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Арсентия Ткаченко.
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