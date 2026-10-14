Разработчик культовой игры Duke Nukem 3D Ричард Грей умер в возрасте 68 лет

Известный американский разработчик компьютерных игр Ричард Грей, получивший широкую известность под псевдонимом Levelord, скончался на 69-м году жизни.
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