Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области установили причастность омича к реабилитации нацизма

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт размещения информации, содержащей публичное оправдание и одобрение действий против мира и безопасности человечества, относящихся к преступлениям, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания военных нацистских преступников в годы Второй мировой войны.