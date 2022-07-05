Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области установили причастность омича к реабилитации нацизма

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт размещения информации, содержащей публичное оправдание и одобрение действий против мира и безопасности человечества, относящихся к преступлениям, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания военных нацистских преступников в годы Второй мировой войны.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Предъявлено обвинение участникам экстремистского сообщества, действовавшего в Республике Тыва
- Председатель СК России обратится к Генеральному прокурору РФ по уголовному делу, участники которого были освобождены от наказания
- В Самарской области полицейские и общественники поблагодарили сотрудников банка за помощь в предотвращении преступления
Свежие комментарии