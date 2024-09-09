Маск заявил, что все время забывает, что Байден все еще руководит США

Ранее действующий лидер Белого дома заявил о том, что не будет участвовать в выборах Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что все время забывает, что страной все еще технически руководит президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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