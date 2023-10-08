РГ: костный бульон усилит ваши суставы, кожу и волосы - мнение эксперта

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала об уникальных свойствах простого продукта.Эксперт, врач – гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала простой продукт, который очень полезен для опорно-двигательной системы: для костей и суставов, а также способствует укреплению ваших волос и повышению упругости кожи.