Минус 15% за полгода: поток мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии пошел на спад

Согласно статистике Пограничной службы России, в первом полугодии 2026 года количество въехавших в страну трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии уменьшилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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