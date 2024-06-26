Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая уже около года живет в России, не скучает по Родине.
«Я не скучаю по Родине»: как экс-главе МИД Австрии живется в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
В Европе если человек разумно мыслит, он сразу превращается во врага. Наша страна сколько раз предлагала жить по справедливости, но для лидеров ЕС это вражеская идеология. И они поступают с людьми, поддерживающими нас, как с изгоями.
Ответить
13 час.
ИО
Игорь Осокин
Про мужа ничего не пишут, Путин был на свадьбе, куда дели мужика?
Ответить
11 час.
Любовь Ткаченко
Муж и две собаки с нею, остальных животных оставила в Ливане, куда бежала .
Ответить
9 час.
Свежие комментарии