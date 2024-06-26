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«Я не скучаю по Родине»: как экс-главе МИД Австрии живется в России

«Я не скучаю по Родине»: как экс-главе МИД Австрии живется в России

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая уже около года живет в России, не скучает по Родине.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
В Европе если человек разумно мыслит, он сразу превращается во врага. Наша страна сколько раз предлагала жить по справедливости, но для лидеров ЕС это вражеская идеология. И они поступают с людьми, поддерживающими нас, как с изгоями.
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13 час.
ИО
Игорь Осокин
Про мужа ничего не пишут, Путин был на свадьбе, куда дели мужика?
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11 час.
Любовь Ткаченко
Муж и две собаки с нею, остальных животных оставила в Ливане, куда бежала .
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9 час.

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