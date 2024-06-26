«Я не скучаю по Родине»: как экс-главе МИД Австрии живется в России

ТГ

Татьяна Гусева

В Европе если человек разумно мыслит, он сразу превращается во врага. Наша страна сколько раз предлагала жить по справедливости, но для лидеров ЕС это вражеская идеология. И они поступают с людьми, поддерживающими нас, как с изгоями.