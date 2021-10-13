Пользователи в США сообщили о сбое в работе YouTube

https://tehnowar.ru/291719-Polyzovateli-v-SShA-soobschili-o-. ТАСС, 13 октября. Неполадки в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются во вторник в США.
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