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Пользователи в США сообщили о сбое в работе YouTube

https://tehnowar.ru/291719-Polyzovateli-v-SShA-soobschili-o-. ТАСС, 13 октября. Неполадки в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются во вторник в США.

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