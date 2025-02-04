Дефицит осадков в январе отмечен в 4 округах РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Дефицит осадков в четырех федеральных округах РФ наблюдался в январе. В трех из них выпало меньше половины от месячной нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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