Дефицит осадков в январе отмечен в 4 округах РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Дефицит осадков в четырех федеральных округах РФ наблюдался в январе. В трех из них выпало меньше половины от месячной нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.