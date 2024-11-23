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Глава РФС Дюков пригласит президента УЕФА Чеферина на матч сборной России

Глава РФС Дюков пригласит президента УЕФА Чеферина на матч сборной России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью ТАСС заявил о намерении пригласить президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина на одну из домашних игр национальной сборной в 2025 году.

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