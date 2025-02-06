В российском регионе нашли яичный картель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «ДВ Невада» и двух производителей куриных яиц в Хабаровском крае (АО «Племенной птицеводческий завод "Хабаровский"» и АО «Птицефабрика "Комсомольская"», которых подозревают в картельном ценовом сговоре.