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Донецкая группа новостей

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Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на га...

Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

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