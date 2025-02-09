Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на га...

Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
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