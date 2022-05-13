Станислав Черчесов: «В Венгрии прибавили в управлении футболистами. 26 топ-игроков из 15 стран»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в чем прибавил в Венгрии.  – Вы здесь как тренер прибавили? – Я бы не сказал, что мы прибавили.

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