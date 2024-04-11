В России предлагают запретить въезд мигрантов с уголовным прошлым

Нашей стране необходим единый федеральный орган власти, который будет контролировать иностранную рабочую силу — чтобы в Россию въезжало мигрантов не столько, сколько сможет, а сколько стране действительно необходимо.
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