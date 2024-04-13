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Иран захватил торговое судно израильского бизнесмена в Ормузском проливе

Иран захватил торговое судно израильского бизнесмена в Ормузском проливе

Военно-морские силы Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве страны.

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