Иран захватил торговое судно израильского бизнесмена в Ормузском проливе

Военно-морские силы Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве страны.
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