VK открывает бигдату. Бизнес получит доступ к сервису

VK Cloud запускает Cloud Spark для обработки больших данных и машинного обученияКомпания VK Cloud объявила о запуске Cloud Spark – нового сервиса, предназначенного для обработки больших данных с использованием технологий Apache Spark и Kubernetes.
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