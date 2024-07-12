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«Взят ключевой узел, оборона ВСУ полетела в пропасть»: ВС РФ пробили огромную дыру в обороне врага на линии «Сокол-Евгеновка-Восход»: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 12.07.24 г.

«Взят ключевой узел, оборона ВСУ полетела в пропасть»: ВС РФ пробили огромную дыру в обороне врага на линии «Сокол-Евгеновка-Восход»: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 12.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 12 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 12.

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