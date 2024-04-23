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Депутат из Барнаула предложил отказаться от салюта на 1 мая и отправить деньги на СВО

Депутат из Барнаула предложил отказаться от салюта на 1 мая и отправить деньги на СВО

Он считает неправильным проводить праздники, когда "наши воины держат мир на своих плечах" Властям Барнаула следует отказаться от проведения масштабных гуляний на 1 мая, в том числе запуска салюта.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Начни с себя. Отправь годовую зарплату на СВО. Не гоже в такое время шиковать и жировать...
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15 час.
Виктор Горшков
В принципе предложение не плохое,но есть один ньюанс,который уже забыли или &quot;заставили&quot; забыть. Праздник 1-го МАЯ появился в Чикага в США ,как день солидарности рабочего класса всего Мира, и это практически единственный праздник всех трудящихся всей планеты. Не надо забывать,что именно на плечах рабочих,крестьян и трудовой интелегенции и держится всей наш МИР, не на чиновниках и олигархах. Пусть праздник будет скромен ,но с упором чей этот праздник и на ком держится этот наш ,погрязших в грехах планета.
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15 час.
Юрий Щербаков
Во как.  Давай все остальное тоже отменим. И Новый Год и 9-е мая. Ребята на фронте за это сражаются? Либо дебил, либо провокатор.
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15 час.

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