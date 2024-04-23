Депутат из Барнаула предложил отказаться от салюта на 1 мая и отправить деньги на СВО

Виктор Горшков

В принципе предложение не плохое,но есть один ньюанс,который уже забыли или "заставили" забыть. Праздник 1-го МАЯ появился в Чикага в США ,как день солидарности рабочего класса всего Мира, и это практически единственный праздник всех трудящихся всей планеты. Не надо забывать,что именно на плечах рабочих,крестьян и трудовой интелегенции и держится всей наш МИР, не на чиновниках и олигархах. Пусть праздник будет скромен ,но с упором чей этот праздник и на ком держится этот наш ,погрязших в грехах планета.