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Нижегородская правда

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Приметы на 30 августа: что можно и чего нельзя делать в этот день

Приметы на 30 августа: что можно и чего нельзя делать в этот день

30 августа в народном календаре — Миронов день или Мирон Ветрогон. По поверьям, именно в это время нередко устанавливается ветреная погода.

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