Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Наркодельцов нужно давать сожрать свое гавно .,а потом в прорубь белых медведей кормитьСпецоперация со ш...
  • Ирина Галивец
    Слава армии России!Киев готовит новы...
  • Наталья
    Правильно!!Едут семьями, аул...

Кубань атаковали 10 беспилотников. Киевский режим метил в НПЗ и другие инфраструктурные объекты

Кубань атаковали 10 беспилотников. Киевский режим метил в НПЗ и другие инфраструктурные объекты

По словам очевидцев, дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар около четырёх часов утра.Киевский режим ночью 27 апреля предпринял попытку масштабной террористической атаки по Краснодарскому краю при помощи беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх