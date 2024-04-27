Кубань атаковали 10 беспилотников. Киевский режим метил в НПЗ и другие инфраструктурные объекты

По словам очевидцев, дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар около четырёх часов утра.Киевский режим ночью 27 апреля предпринял попытку масштабной террористической атаки по Краснодарскому краю при помощи беспилотников.
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