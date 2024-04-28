Алла Пугачева выгнала Филиппа Киркорова взашей по требованию ее мужа

Певец Филипп Киркоров продолжает делиться откровениями из своего, прошлого сжигая мосты. Свадьба артиста Филиппа Киркорова и певицы Аллы Пугачевой наделала много шума, но еще сильнее прогремела новость о другом фаворите Примадонны.
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