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Царьград

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Моторика установила протез с самыми быстрыми пальцами в мире

Моторика установила протез с самыми быстрыми пальцами в мире

Компания "Моторика" в России установила новый протез "Манифесто 3.0" с одними из самых быстрых пальцев в мире, скорость схвата которых достигает 300 мм/с, а грузоподъемность - до 20 кг на палец.

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