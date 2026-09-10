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Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» примет «Сабах», «Бавария» сыграет с «Буде-Глимт», «Лейпциг» в гостях у «Комо»

10 сентября « Манчестер Юнайтед » сыграет с « Сабахом » в матче 1-го тура Лиги чемпионов, « Бавария » встретится с « Буде-Глимт », « Комо » примет «Лейпциг».

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