Когда откроют станцию метро «ЗИЛ» и как она будет выглядеть

Станция «ЗИЛ» расположена на территории бывшей промзоны Завода имени Лихачева. Она станет одновременно конечной и первой остановкой на новой Троицкой ветке Основные строительные работы на платформе «ЗИЛ» планируют завершить до конца 2024 году.
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