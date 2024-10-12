Когда откроют станцию метро «ЗИЛ» и как она будет выглядеть

Станция «ЗИЛ» расположена на территории бывшей промзоны Завода имени Лихачева. Она станет одновременно конечной и первой остановкой на новой Троицкой ветке Основные строительные работы на платформе «ЗИЛ» планируют завершить до конца 2024 году.