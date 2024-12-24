ГИБДД просит водителей соблюдать осторожность на дорогах Непогода стала причиной нескольких серьёзных ДТП на федеральной трассе.
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ГИБДД просит водителей соблюдать осторожность на дорогах Непогода стала причиной нескольких серьёзных ДТП на федеральной трассе.