Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Бальде о выходе «Барсы» в 1/2 финала Кубка Испании: «Хотим выиграть этот трофей. Это наша цель»

Алекс Бальде оценил победу «Барселоны» над «Сосьедадом» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании. «Горжусь, что Дембеле у нас в команде.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх