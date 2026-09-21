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5koleso.ru

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Представлен Tank 300 Hooke Trail: особая версия для бездорожья

Новый Tank 300 Hooke Trail оценен в Китае в 250 000 юаней, что в пересчете по курсу составляет 3,14 млн рублей.

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