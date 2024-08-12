ВС РФ ударом «Ланцета» поразили кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивную систему залпового огня (РСЗО) кустарного производства на базе пикапов в приграничном районе Курской области.
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