На Украине главу Дагестана Меликова заочно приговорили к восьми годам тюрьмы

Главу Республики Дагестан Сергея Меликова заочно приговорили на Украине к восьми годам заключения. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).