Захарова отреагировала на слова Трампа о Гренландии и Канаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления избранного американского Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады, напомнила, что он пока не вступил на пост президента США.
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