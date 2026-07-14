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Вот история

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Топливный шок и инфляционные качели: личный взгляд на ситуацию в экономике

Топливный шок и инфляционные качели: личный взгляд на ситуацию в экономике

Экономические парадоксы недели: когда цены растут, а статистика падает Наблюдая за последними сводками, я всё чаще ловлю себя на мысли, что экономическая реальность становится похожей на сложную оптическую иллюзию.

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