Топливный шок и инфляционные качели: личный взгляд на ситуацию в экономике

Экономические парадоксы недели: когда цены растут, а статистика падает Наблюдая за последними сводками, я всё чаще ловлю себя на мысли, что экономическая реальность становится похожей на сложную оптическую иллюзию.
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